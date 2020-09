'ING in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 949

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag waarschijnlijk lager beginnen. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar ING. De Poolse dochter van de bank zou zijn klanten jarenlang geholpen hebben om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen.

De sleutelspelers die deze kapitaalvlucht naar het Westen faciliteerden zijn twee obscure Nederlandse vennootschappen die bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. Een en ander blijkt uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die door de kranten Trouw en Het Financieele Dagblad zijn ingezien.

Verder stemmen aandeelhouders van Unilever in Nederland over de ophanden zijnde 'verhuizing' naar het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf achter merken als Zwitsal, Magnum en Dove kondigde in juni de verhuisplannen aan, nadat eerdere plannen om een Nederlands bedrijf te worden stuk waren gelopen op verzet van de Britse aandeelhouders. Die stemmen over drie weken over de plannen

Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met minnen te openen na de verliesbeurt op vrijdag. Beleggers houden de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen in de gaten. Doordat het aantal besmettingen in meerdere Europese landen weer alarmerend hard oploopt, kondigde verschillende regio's en steden strengere maatregelen aan.

De aandacht blijft ook uitgaan naar het conflict tussen Washington en Peking over de Chinese technologiebedrijven. Het verbod op het downloaden van de Chinese filmpjesapp TikTok via de appstores van Apple en Google, dat zondag zou ingaan, is tot ten minste 27 september uitgesteld. Het uitstel volgde nadat de Amerikaanse president Donald Trump liet weten achter het bod van Oracle en Walmart op TikTok te staan. Daarnaast werd het Amerikaanse verbod op het aanbieden van de Chinese app WeChat in appstores in de Verenigde Staten door een rechter geblokkeerd.

In Londen lijkt een hoofdrol weggelegd voor HSBC en Standard Chartered. De twee Britse banken zouden volgens uitgelekte documenten van de Amerikaanse overheid zijn betrokken bij het wegsluizen van grote sommen van dubieus geld over een periode van bijna twee decennia. Ook Deutsche Bank wordt in de documenten genoemd.

De Europese beurzen gingen vrijdag met verliezen het weekeinde in. De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 550,85 punten en de MidKap verloor 0,7 procent tot 819,57 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 1,2 procent. Ook Wall Street sloot de week lager af. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent in de min op 27.657,42 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq daalden 1,1 procent.

De euro was 1,1862 dollar waard, tegen 1,1859 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 40,94 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper op 42,97 dollar per vat.