Topman Tesla roept op tot harder werken

SAN FRANCISCO (AFN) - Elon Musk, topman van elektrische autobouwer Tesla, roept zijn werknemers op om de komende weken harder te werken. Er moeten voor eind september, wanneer het kwartaal eindigt, zo veel mogelijk wagens van de band rollen. Mogelijk wordt dan nog een recordkwartaal in de boeken gezet, aldus Musk in een e-mail aan zijn personeel.

"Maar we zullen het moeilijk krijgen om dat record te bereiken", zo geeft hij daarbij aan. "Beschouw het afleveren van voertuigen als absolute topprioriteit", benadrukt Musk dan ook in zijn e-mail met de titel Alle hens aan dek. Het bedrijf hoopt dit jaar een half miljoen voertuigen af ​​te leveren, en heeft er in de eerste zes maanden ongeveer 179.000 van de band laten rollen.

De 49-jarige Musk maakt er een gewoonte van zijn personeel aan het eind van het kwartaal e-mails te sturen om de productiviteit te stimuleren. Mogelijk gebruikt hij het ook als signaal aan de aandeelhouders. Tesla maakt de Model S, X, 3 en Y in zijn autofabriek in Fremont, Californië, en de Model 3 in zijn gigafactory in Shanghai.