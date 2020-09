Beurzen Azië beginnen week met verlies

Gepubliceerd op | Views: 520 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in de Aziatische regio zijn maandag met verliezen begonnen aan de nieuwe week. De aandacht ging onder meer uit naar de ontwikkelingen rond het conflict tussen Washington en Peking over de Chinese technologiebedrijven. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Tokio gesloten bleven vanwege nationale feestdagen in Japan. De Japanse beurshandel wordt pas woensdag hervat.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,6 procent lager. De Britse banken HSBC en Standard Chartered, die ook een notering hebben in Hongkong, zakten ruim 3 procent. Beide banken zouden volgens uitgelekte documenten van de Amerikaanse overheid zijn betrokken bij het wegsluizen van grote sommen van dubieus geld over een periode van bijna twee decennia.

In Shanghai verloor de beursgraadmeter 0,6 procent. De Chinese centrale bank hield de belangrijke eenjarige en vijfjarige rentetarieven ongewijzigd op respectievelijk 3,85 procent en 4,65 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,9 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney zakte 0,8 procent.