Mondelez wil belang in JDE Peet's verder afbouwen

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Levensmiddelenconcern Mondelez wil zijn belang in JDE Peet's, moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts, verder terugbrengen. Ook aandelen in andere bezittingen als drankenconglomeraat Keurig Dr Pepper worden van de hand gedaan. Dat zegt financieel directeur Luca Zaramella van Mondelez tegen de Britse zakenkrant Financial Times

Mondelez wil het geld gebruiken voor andere aankopen. Volgens Zaramella wil Mondelez zijn blootstelling aan de koffie-industrie, nu goed voor zo'n 10 miljard dollar op de balans, verminderen en omzetten naar snack-bezittingen.

Topman Dirk van de Put meldt aan de krant dat het eenvoudiger is om bestaande merken met hun klantenbestand en prestige in te lijven, dan om iets nieuws te lanceren.