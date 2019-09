Gepubliceerd op | Views: 421

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf KPN had al in juni contact met beoogd topvrouw Dominique Leroy. De Belgische bestuurder, die op dat moment nog werkzaam was bij het Belgische Proximus, hield in eerste instantie de boot af.

Toen KPN enkele weken later liet weten haar toch graag te willen hebben, ging ze alsnog op de uitnodiging in. Eind juli vond dat gesprek plaats. Dat zeggen bronnen binnen KPN tegen het NRC.

Die informatie is relevant nu Belgische justitie een onderzoek is begonnen naar een omstreden aandelenverkoop van Leroy begin augustus. "We hebben haar eind juni voor het eerst benaderd", stelt een hooggeplaatste bron binnen het bedrijf.

Aandelentransactie

„Toen zei ze: daar moet ik over nadenken. Misschien moeten we later nog eens praten. Eind juli is er een gesprek geweest, met een breed scala aan thema’s. Wat is je visie op leiderschap? Hoe kijk je naar een bedrijf als KPN?".

Leroy ligt in België onder vuur vanwege de de aandelentransactie. Ze gaf op 25 juli de opdracht om haar aandelenpakket van Proximus ter waarde van 285.000 euro te verkopen per 1 augustus. De Belgische financiële waakhond FSMA en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar die transactie omdat er mogelijk sprake is van handel met voorkennis.