Managermoeheid treft Duitsland

van de week hebben we onze oude vriend en buurman ten grave moeten dragen ,hij werd op 83 jarige leeftijd geveld door een hersentumor.

de predikant stond voor de uitvaart stil bij die schitterende psalm 103,die zegt;gelijk het gras is ons kortstondig leven,onze verganklijkheid,maar daarop volgend,die prachtige geloofstaal; maar HEEREN gunst zal over die HEM vrezen,in eeuwigheid,altoos de zelfde wezen.

lieve beleggers vrienden en vriendinnen,als je voor de laatste keer,je moede hoofd neer moet leggen,hebben je aandelen,al heb je er 5x zoveel als warren buffeth geen enkele waarde meer,daar gelden dan de woorden voor,uit die prachtige bovenstemmer ps 49;hij moet het al aan anderen overlaten,het is zaak dat we voor die tijd hebben leren knielen aan de voet van het kruis,dan maakt de Heiland ons voor eeuwig schatrijk,op Zijn kosten!

de beursweek sloot zwaar bewolkt,china wil niet naar de landbouwgronden in de vs,ik denk dat,dat opnieuw een antwoord is,op de eerdere bedreiging,door trumpie; als jullie nu geen accoord willen sluiten,dan volgt later,dubbel zware sancties,opnieuw verknoeide hij daarmee de sfeer,hij schijnt maar niet te begrijpen,dat hij met dit lompe stomme gedoe,alleen maar bereikt,dat china de hakken nog steviger in het zand zet,zij laten zich eenvoudig weg niet door donaltje bedreigen en nog minder in de hoek drukken.

als hij nu eens met respect en wijs beleid,de chineesjes tegemoet treed,gekruit met de nodige humor,dan zal je zien dat het feest word op de beurs,als hij rekening wil houden met de totaal andere visie op de ekonomie,door de communisten.

vandaag nog wat koperdraad strippen,want koper is het enige metaal,dat plust bij dalm,dat zal wel komen,door de sterke opkomst van de elektrische auto,de rest van de metalen staat giga laag,dagobertje trump heeft de wereld ekonomie,zware,grote schade toegebracht,dalmpje verwacht nog zwaarder onweer op de metaal markten.

morgen naar de doopdiest,van ons eerste achter kleinkind,hem gaan we op de bovenstem,die schitterende ps 134 toe zingen en bidden; dat s'HEEREN zegen op u daal,ZIJN gunst uit Sion u bestraal,daar kan hij mee door de tijd en,hopenlijk,na een lang gelukkig leven uit de tijd!

maandag vrees ik dat mijn top-speelertjes weer ,als eerste in de kliko geworpen worden,als er een beetje poep aan de knikker is,worden aperam en besi als eersten,als totaal waardeloos afgedankt,je moet over stalen zenuwen beschikken als je deze aandelen bezit,maar gelukkig hebben wij die wel,want van onze dalm bezoeken geldt; waar je mee omgaat word je mee besmet,vandaar die stale zenuuwtjes,we zullen het dip verhaal maar als een unieke koopkans beschouwen,daar is warretje tenslotte multi miljairder mee ge worden,SJALOOM!!!