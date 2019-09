Managermoeheid treft Duitsland

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Duitsland

FRANKFURT (AFN) - Management kampt in Duitsland met een slecht imago en het bedrijfsleven gaat dat voelen. De meeste werknemers bij onze oosterburen hebben absoluut geen trek in een leidinggevende rol, een tekort aan managers dreigt. Slechts 9 procent van de werknemers wil de komende vijf tot tien jaar chef worden, blijkt uit onderzoek van de Boston Consulting Group.

"Een rol in het management lijkt in dit land niet attractief te zijn", aldus BCG-onderzoeker Nicolas Hunke. Voor de studie zijn 5000 leidinggevenden en werknemers ondervraagd in vijf landen. Naast Duitsland waren dat China, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, schrijft Frankfurter Allgemeine Zeitung zaterdag.

Veel managers vinden dat hun werk veeleisender is geworden. In Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië vindt meer dan 80 procent het werk zwaarder dan voorheen. Duitse chefs gaan daar wel beter mee om dan hun Franse en Britse collega's, 64 procent ervaart stress tegen 74 procent in de andere landen. Ook klagen minder Duitse managers dat ze overvraagd worden (34 procent). In Frankrijk en Groot-Brittannië is dat 51 en 60 procent.

Van de managers in Duitsland wil ongeveer 40 procent dat ook blijven; in Frankrijk, de VS en Groot-Brittannië zijn dat er minder. Alleen China scoort veel hoger, 70 procent van de leidinggevenden wil dat blijven doen.