'Toyota zet deur open voor Android in auto'

Dankzij het sentiment zal ook dit bericht weer als negatief voor TomTom worden gezien. Maar eigenlijk zouden de koersen van Apple en Microsoft hierop moeten reageren. Dit is hun markt, namelijk de markt van de OS.



En dan nog even naar het rampscenario van TomTom met de PND's. Op dat ogenblik had TomTom nog helemaal geen eigen maps en geen Telematics.



Dit soort berichten maakt indirect TomTom een grotere prooi dan het al was. Microsoft en Apple moeten langzamerhand echt met een tegenaanval komen. Apple heeft dit nieuws natuurlijk al eerder vernomen vandaar dat Apple Carplay opeens compatible werd voor andere Apps.