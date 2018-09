Dow en S&P op weg naar nieuwe records

Gepubliceerd op | Views: 480

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag halverwege de handel een wisselend beeld zien na de recordstanden van een dag eerder. Angst voor de gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China verdwenen verder naar de achtergrond. Verder werden uitspraken van de Britse premier Theresa May verwerkt over de brexit.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent naar 26.738 punten. De breder samengestelde lijst S&P 500 dikte 0,1 procent aan tot 2934 punten. De Dow en de S&P 500 vestigden donderdag nieuwe records. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omlaag tot 8013 punten.

Minister van Financiën Kim Dong-yeon van Zuid-Korea gaf aan optimistisch te zijn over het sluiten van een nieuw handelsakkoord met de VS. Parlementariërs dreigden echter een nieuw handelspact tegen te houden als de VS nieuwe importheffingen op Koreaanse auto's en auto-onderdelen invoert.

Britse pond

De waarde van het Britse pond ging omlaag ten opzichte van de dollar na de uitspraken van May. Die zei dat de onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Europese Unie in een impasse zijn.

Chipmaker Micron liet weten dat de handelsoorlog met China mogelijk een heel jaar op de resultaten drukt. Het bedrijf maakte wel goede kwartaalresultaten bekend maar zakte 3,5 procent. Ook andere chipfondsen als AMD en Intel zakten tot 1,3 procent.

Tesla

Softwaremaker Adobe Systems zakte 1,7 procent. Dat bedrijf kondigde aan marketingsoftwaremaker Marketo te kopen voor 4,75 miljard dollar. Medisch technologiebedrijf Medtronic kondigde ook een overname aan en zakte 0,2 procent. Het neemt Mazor Robotics (plus 10 procent) over voor ruim 1,6 miljard.

Tesla ging 0,3 procent omlaag. De maker van elektrische auto's is weer een hoge manager kwijt. Liam O'Connor, die de aanlevering van onderdelen onder zijn hoede had, is de vijfde hoge manager die Tesla in korte tijd verlaat. Verder kwam naar buiten dat het bedrijf deze week slechts 3800 auto's van het type Model 3 heeft gemaakt.

Olie

Olie-aandelen staan in de belangstelling vanwege een naderende bijeenkomst van oliekartel OPEC met andere grote producenten. In aanloop daarnaartoe stijgen de olieprijzen ook. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 71,02 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 78,82 dollar per vat. Chevron en ExxonMobil stegen tot 0,8 procent in waarde.

De euro was 1,1745 dollar waard, tegen 1,1739 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen