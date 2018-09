Wall Street opent met kleine plussen

Gepubliceerd op | Views: 130

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine plussen aan de laatste handelsdag van de week begonnen na de recordstanden van een dag eerder. Angst voor de gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China verdwenen verder naar de achtergrond. Verder werden uitspraken van de Britse premier Theresa May verwerkt over de brexit.

De toonaangevende Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent naar 26.734 punten. De breder samengestelde lijst S&P 500 dikte eveneens 0,3 procent aan tot 2939 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging ook 0,3 procent omhoog tot 8054 punten.

Minister van Financiën Kim Dong-yeon van Zuid-Korea gaf aan optimistisch te zijn over het sluiten van een nieuw handelsakkoord met de VS. Parlementariërs dreigden echter een nieuw handelspact tegen te houden als de VS nieuwe importheffingen op Koreaanse auto's en auto-onderdelen invoert.

Micron

De waarde van het Britse pond ging omlaag ten opzichte van de dollar na de uitspraken van May. Die zei dat de onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Europese Unie in een impasse zijn.

Chipmaker Micron liet weten dat de handelsoorlog met China mogelijk een heel jaar op de resultaten drukt. Het bedrijf maakte wel goede kwartaalresultaten bekend maar zakte bijna 4 procent. Ook andere chipfondsen gingen licht omlaag.