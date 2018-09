Gepubliceerd op | Views: 430

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Eurocommercial Properties is van plan zijn priority-aandelen te schrappen. Dat is een van de voorstellen voor de aandeelhoudersvergadering van de verhuurder van winkelpanden in november.

Vorig jaar klaagde aandeelhouder Icamap nog op de vergadering van Eurocommercial dat de priority-aandelen drukten op de waarde van de gewone aandelen. Eurocommercial stelt ook voor om enkele bedrijfsstatuten aan te passen om ze meer in lijn te brengen met de code voor goed bestuur in Nederland.