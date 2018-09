Chemietak Akzo rondt overname Brazilië af

Gepubliceerd op | Views: 207 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel Specialty Chemicals heeft de overname van het Braziliaanse Polinox afgerond. De aankoop van de producent van ketone peroxide, een belangrijke grondstof voor polymeren, was in juli aangekondigd. De chemietak van AkzoNobel had eerder de verwachting uitgesproken dat de overname in het vierde kwartaal zou worden voltooid.

Specialty Chemicals versterkt naar eigen zeggen de positie in Zuid-Amerika en krijgt de merken, klantenlijst en productiekennis van Polinox in handen. De productie van Polinox wordt volgend jaar verplaatst naar de fabriek van AkzoNobel in het Braziliaanse Itupeva. De capaciteit van die fabriek wordt nu nog uitgebreid om daar ruimte voor te maken.

Specialty Chemicals is door AkzoNobel verkocht aan investeerder Carlyle voor ruim 10 miljard euro. Die deal moet dit jaar worden afgerond.