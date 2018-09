Winst voor investeerder Value8

Gepubliceerd op | Views: 1.565 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Investeerder Value8 heeft in de eerste zes maanden van dit jaar winst gemaakt. Het bedrijf verbeterde ook het eigen vermogen per aandeel en de solvabiliteit. Bedrijven waarin Value8 investeerde deden het volgens het bedrijf ook goed.

De nettowinst van Value8 kwam in de eerste jaarhelft uit op 1,25 miljoen euro. Het eigen vermogen per aandeel ging van 7,98 euro aan het begin van het jaar naar 8,11 euro eind juni. De solvabiliteit is nu 86,1 procent, dat was 81,7 procent.

Sinds het einde van het tweede kwartaal verkocht Value8 belangen in drie bedrijven. MKB Nedsense, waar Value8 een meerderheidsbelang in heeft, verkocht ook een bedrijf. Value8 spreekt dan ook over ,,forse cashgeneratie'' en heeft naar eigen zeggen een ,,aanzienlijke oorlogskas'' voor nieuwe aankopen.

Value8 ziet goede kansen om de waarde op lange termijn verder te laten groeien.