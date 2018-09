'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.489

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag naar verwachting positief aan de handelsdag. De andere belangrijke Europese beursgraadmeters lijken eveneens met winsten te openen. Beleggers putten moed uit de nieuwe recordstanden op Wall Street en de stevige koerswinsten op de Aziatische beurzen.

Op het Damrak staat Air France-KLM in het nieuws. De nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie, Ben Smith, gaat gezamenlijk overleg voeren met de vakbonden bij Air France om te praten over hun eisen voor een loonsverhoging. Smith heeft al een ontmoeting gehad met onder meer de pilotenvakbond SNPL bij Air France. SNPL-voorzitter Philippe Evain liet na afloop weten optimistisch te zijn over de komst van de nieuwe topman.

Shell is naar verluidt in gesprek om zijn belang in een olieveld in de Golf van Mexico te verkopen aan Focus Oil. Bij een deal zou de deelneming van Shell in het veld Ceasar Tonga gewaardeerd kunnen worden op zo'n 1,3 miljard dollar, meldde persbureau Bloomberg. Shell zit voor 22,5 procent in Ceasar Tonga. Het is nog niet zeker of het tot een deal komt.

Europa

In Brussel gaat de aandacht uit naar zinkproducent Nyrstar. Het Belgische bedrijf kwam donderdag na het slot van de beurshandel met een stevige winstwaarschuwing naar buiten, terwijl het eerder op de dag een afwaardering van kredietbeoordelaar Moody's aan zijn broek kreeg.

De Europese beurzen sloten donderdag duidelijk hoger. De AEX-index steeg 0,8 procent tot 547,45 punten en de MidKap klom 0,5 procent tot 785,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,1 procent. Londen won 0,5 procent. In New York eindigde de Dow-Jonesindex 1 procent hoger op een recordstand van 26.656,98 punten. De brede S&P 500-index klom 0,8 procent tot 2930,75 punten, de hoogste koers ooit. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 1 procent vooruit tot 8028,23 punten.

De euro was 1,1784 dollar waard, tegen 1,1746 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde een fractie in prijs tot 70,30 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer en werd verhandeld voor 78,86 dollar per vat.