'Shell praat over verkoop olieveld'

DEN HAAG (AFN) - Shell is naar verluidt in gesprek om zijn belang in een olieveld in de Golf van Mexico te verkopen aan Focus Oil. Bij een deal zou de deelneming van Shell in het veld Ceasar Tonga gewaardeerd kunnen worden op zo'n 1,3 miljard dollar, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Shell zit voor 22,5 procent in Ceasar Tonga. Het is nog niet zeker of het tot een deal komt. De verkoop zou onderdeel zijn van het omvangrijke desinvesteringsprogramma van de olie- en gasreus na de aankoop van gasreus BG Group. Het bedrijf wilde geen commentaar geven op het bericht.