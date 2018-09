Hogere winst niet-financiële bedrijven

Gepubliceerd op | Views: 382

DEN HAAG (AFN) - De brutowinst voor belastingen van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van het jaar uit op 56,8 miljard euro. Dat was 5,8 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het hoogste bedrag in het tweede kwartaal sinds het begin van de metingen in 1999. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De winst is in het tweede kwartaal doorgaans iets lager dan in de overige kwartalen, merkt het statistiekbureau daarbij op. De hoogste winst tot nog toe, 62,5 miljard euro, werd behaald in het derde kwartaal van vorig jaar.