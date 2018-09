Economisch beeld onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 238

DEN HAAG (AFN) - Het conjunctuurbeeld is in september ongeveer hetzelfde als in augustus. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In de zogenoemde conjunctuurklok, een hulpmiddel van het statistiekbureau voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur, van half september presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend. Wel nemen zowel de stemming onder consumenten en het producentenvertrouwen opnieuw af.