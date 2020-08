'Rabobank trekt teugels aan bij financiering grondstoffenhandel'

Nog even en wij kunnen allemaal afscheid nemen van banken.



Banken zijn tussenpersonen. Heb je in de toekomst niet meer nodig.



Gewoon rechtstreeks bij de producent die geld drukken of bij bedrijven.

Crowdfunding, multinationals (Alibaba, Apple, Google, FB) gaan de functie van banken overnemen.



Banken die de financiele crises veroorzaakt hebben in 2008, zijn een strategie begonnen waarmee ze begonnen zijn om zichzelf op te doeken.

Ze leveren niks meer op omdat angst overheerst en willen zich begeven in politieke discussies.



Tijd voor verandering en financiele instanties is niet meer de toekomst nog de spil in de economie.



Mensen die traditioneel nog in boxen denken, komen bedrogen uit. Banken zijn dino en kunnen niet opboksen tegen verandering.



De nieuwe normale wordt de normale. Wie ooit gedacht had dat Internet, bitcoins, hello fresh, 4G, 5G, Mobiel, Smart home en alle futuristische veranderingen niet zouden slagen zijn boos en gefrustreerd dat deze veranderingen zijn doorgekomen.



Het zijn de BIG corporates die de economie zullen aanvoeren.



Blijf af van banken aandelen want ze hebben de handdoek in de ring gegooid. Je krijgt er niks voor terug als ze alles eruit knallen.