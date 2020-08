Envipco verdwijnt na 18 september van beurs Brussel

Gepubliceerd op | Views: 182

AMERSFOORT (AFN) - De maker van statiegeldsystemen Envipco mag zijn tweede notering in Brussel opgeven. De onderneming kreeg daarvoor akkoord van de Belgische waakhond FSMA en beursuitbater Euronext. 18 september is de laatste handelsdag van Envipco in Brussel.

Het bedrijf zei eerder dat gezien de omvang van de onderneming en marktwaarde een dubbele notering niet langer gerechtvaardigd is. Daarnaast vindt Envipco dat de tweede notering in Brussel geen noemenswaardige toevoeging biedt aan de liquiditeit, maar wel extra kosten met zich meebrengt.