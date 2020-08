Prosus straalt in rode AEX, Heijmans levert winst in

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies gesloten. Elders in Europa was het sentiment eveneens licht negatief. In de hoofdindex op het Damrak was er een hoofdrol weggelegd voor techinvesteerder Prosus. Verder ging de aandacht uit naar Heijmans dat de boeken opende. Het bouwbedrijf zag een eerdere winst verdampen.

De AEX-index verloor uiteindelijk 0,2 procent tot 551,37 punten. De MidKap zakte 0,3 procent, tot 799,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs speelden tot 0,5 procent kwijt.

Prosus sloot met een winst van 4,4 procent en was daarmee dagwinnaar in de AEX. Moederbedrijf Naspers maakte tijdens zijn aandeelhoudersvergadering bekend de kloof tussen de eigen marktwaarde en de waarde van zijn belang in de Chinese internetgigant Tencent te willen verkleinen. Daarvoor zijn volgens het bedrijf investeringen en groei van zijn kernbedrijven noodzakelijk.

Adyen

Adyen stond met een verlies van 3,7 procent bij de sterkste dalers. Bestuurders van het betalingsbedrijf hebben ongeveer 15 procent van de aandelen die ze bezitten verkocht. Volgens de leiding van het bedrijf, waaronder topman Pieter van der Does, betekent de verkoop niet dat ze minder vertrouwen in Adyen hebben.

Heijmans verloor na een hoger begin uiteindelijk 0,8 procent aan beurswaarde. De bouwer wist het eerste halfjaar goed door te komen ondanks de coronacrisis. Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat steeg met ruim een tiende. Verder bleef de orderportefeuille volgens het bedrijf op een goed niveau. Voor heel 2020 rekent de bouwer voorlopig op een omzet en bedrijfsresultaat die minimaal gelijk zijn aan vorig jaar.

Basic-Fit

In de MidKap stond fitnessketen Basic-Fit bovenaan met een plus van 3,4 procent. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij met een verlies van 2,5 procent. Euronext won 0,8 procent. De beursuitbater en de Italiaanse staat willen naar verluidt tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro neertellen voor een belang van 60 procent in het obligatieverhandelplatform MTS.

In Frankfurt sloot Bayer 0,6 procent lager. Het Duitse chemie- en farmacieconcern heeft in de Verenigde Staten rechtszaken om een anticonceptiemiddel geschikt voor omgerekend ruim 1,3 miljard euro. Met de schikking is zo'n 90 procent van de 39.000 rechtszaken tegen Bayer opgelost.

De euro was 1,1780 dollar waard, tegen 1,1857 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,9 procent tot 41,60 dollar. Brentolie kostte 2,7 procent minder op 43,70 dollar per vat.