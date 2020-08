Industriële bedrijvigheid VS verder omhoog

Gepubliceerd op | Views: 455 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is augustus sterker gegroeid dan een maand eerder, meldt de Britse marktonderzoeker Markit op basis van een voorlopige raming. Daarmee presteert de Amerikaanse industrie beter dan die in Europa. Eerder op de dag bleek uit cijfers voor onder meer Frankrijk, Duitsland en de eurozone dat het herstel van de industrie daar wat hapert.

De inkoopmanagersindex van Markit noteerde in de VS voor deze maand een stand van 53,6 tegen 50,9 in juli. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 52. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

Ook de Amerikaanse dienstensector ging vooruit. De index daarvoor steeg naar 54,8 van 50 een maand eerder. Hier werd in doorsnee een niveau van 51 voorspeld.

De economische activiteit in de VS zit al in de lift sinds de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus wat zijn versoepeld en dus fabrieken en bedrijven weer op gang komen. Wel neemt het aantal nieuwe besmettingen met corona in de VS de laatste tijd sterk toe, wat het economisch herstel kan ondermijnen als beperkende maatregelen opnieuw worden ingevoerd.