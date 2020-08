Verkoop bestaande woningen VS fors hoger

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in juli opnieuw sterk toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde de Amerikaanse branchevereniging van makelaars. Ook in juni maakten de verkopen al een sprong na dalingen van de verkopen in april en mei.

De verkoop steeg op maandbasis met 24,7 procent. Economen gingen in doorsnee uit van een toename van 14,6 procent. In juni ging de verkoop met een bijgestelde 20,2 procent omhoog.