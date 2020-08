Naspers wil 'korting' op Tencent wegwerken

Gepubliceerd op | Views: 546

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - Mediabedrijf en techinvesteerder Naspers ziet investeringen en groei van zijn belangrijkste kernbedrijven als de beste manier om de kloof te verkleinen tussen de eigen marktwaarde en de waarde van zijn belang in de Chinese internetgigant Tencent. Dat heeft topman Bob van Dijk gezegd op de aandeelhoudersvergadering van het moederbedrijf van Prosus.

"Voor het management heeft het de hoogste prioriteit om de waarde van Naspers te maximaliseren. We zijn ervan overtuigd dat de groei van onze kernonderdelen op de lange termijn zal bijdragen aan het wegwerken van de korting in plaats van aan het verbreden van de korting", aldus Van Dijk.

Naspers investeerde het afgelopen jaar 1,3 miljard dollar in zijn verschillende bedrijven; het merendeel ging naar de ventures-divisie, waaronder ook online onderwijs valt. "We zijn enthousiast over onze investering in onderwijs", zo benadrukte de topman.