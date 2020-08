Europese beurzen doen stap terug

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdagmiddag eensgezind op verlies, waar eerder nog kleine winsten werden geboekd. Tegenvallende industriecijfers drukten het sentiment. Op het Damrak werden de resultaten van bouwbedrijf Heijmans goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,8 procent in de min op 548,04 punten. De MidKap verloor 0,7 procent, tot 795,83 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1 procent.

Heijmans verloor bij de kleinere bedrijven 1,2 procent. De bouwer wist het eerste halfjaar goed door te komen ondanks de coronacrisis. Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat steeg met ruim een tiende. Verder bleef de orderportefeuille volgens het bedrijf op een goed niveau. Voor heel 2020 rekent de bouwer voorlopig op een omzet en bedrijfsresultaat die minimaal gelijk zijn aan vorig jaar.

Adyen

In de AEX behoorde Adyen tot de grootste dalers met een min van 5,6 procent tot 1341 euro. Bestuurders van het betalingsbedrijf hebben ongeveer 15 procent van de aandelen die ze bezitten voor 1365 euro per stuk verkocht. Volgens de leiding van het bedrijf, waaronder topman Pieter van der Does, betekent de verloop niet dat ze minder vertrouwen in Adyen hebben.

Koploper bij de hoofdfondsen was techinvesteerder Prosus met een winst van 2,8 procent. Ook Unibail-Rodamco-Westfield (plus 2,4 procent) stond in de kopgroep.

Basic-Fit

In de MidKap stond fitnessketen Basic-Fit bovenaan met een plus van 2,5 procent. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij met een verlies van 2,8 procent. Euronext won 1 procent. De beursuitbater en de Italiaanse staat willen naar verluidt tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro neertellen voor een belang van 60 procent in het obligatieverhandelplatform MTS.

In Frankfurt stond Bayer 0,9 procent hoger. Het Duitse chemie- en farmacieconcern heeft in de Verenigde Staten rechtszaken om een anticonceptiemiddel geschikt voor omgerekend ruim 1,3 miljard euro. Met de schikking is zo'n 90 procent van de 39.000 rechtszaken tegen Bayer opgelost.

De euro was 1,1777 dollar waard, tegen 1,1857 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent tot 41,88 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent minder op 44,08 dollar per vat.