Vattenfall gaat belang in windpark op Noordzee verkopen

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall wil een belang in het windmolenpark Hollandse Kust Zuid verkopen. Met die stap wil het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, zorgen dat het geld vrij heeft om verdere investeringen te doen. De aanleg van een windpark op zee kost namelijk veel geld.

De verkoopplannen bevinden zich nog in een beginstadium. Wel heeft Vattenfall al een financieel adviseur in de arm genomen om de verkoop te begeleiden. Hoe groot het belang is dat het energiebedrijf van de hand wil doen, is nog niet bekend.

Investeerders staan de laatste tijd echter in de rij om geld in die parken te steken. Ze passen uitstekend in het groene profiel dat investeerders steeds vaker zoeken en er is doorgaans een stabiele inkomstenbron. Hollandse Kust Zuid wordt echter zonder overheidssubsidie aangelegd, waardoor er geen gegarandeerde opbrengst is voor de geleverde stroom.