LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het herstel van de Europese industrie hapert, terwijl het aantal virusbesmettingen weer aan het oplopen is en overheden voorzichtig weer een strikter coronabeleid hanteren. De bedrijvigheid in de Franse industrie is in augustus onverwacht gedaald, volgt uit voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit. In Duitsland en de eurozone liep de bedrijvigheid wel verder op, maar minder snel dan economen in doorsnee hadden voorzien.

De inkoopmanagersindex voor de Franse industrie kwam uit op een stand van 49, van 52,4 een maand eerder. Een stand boven de 50 is een teken van toenemende bedrijvigheid, daaronder is er sprake van krimp. Economen hadden eigenlijk op een niveau van 53 gerekend.

Frankrijk worstelt, net als diverse andere eurolanden, met een heropleving van de pandemie. Inmiddels heeft de overheid de coronamaatregelen ook weer wat aangescherpt om de verspreiding van het virus te beteugelen, al lijken de autoriteiten nog niet van plan om hierbij even ver te gaan als bij de eerste coronagolf. Eerder zorgde het afbouwen van de lockdown nog voor een toename van de industriële activiteit.

Voor de Duitse industrie bedroeg de graadmeter voor augustus 53, van 51 in juli. In de eurozone als geheel noteerde Markit scores van 51,7 en 51,8 in deze maanden. Ook in de dienstensector ontwikkelde de bedrijvigheid zich minder positief dan verwacht. Met standen van bijna 52, een kleine 51 en ruim 50 lieten de Franse, Duitse en Europese dienstensector slechts beperkte groei zien.