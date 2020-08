Softwarebedrijf Visma bereikt waarde van 10 miljard euro

Gepubliceerd op | Views: 247

OSLO (AFN) - Het Noorse softwarebedrijf Visma heeft TPG Capital en Warburg Pincus binnengehaald als nieuwe aandeelhouders. Bestaande investeerder CPPIB verwerft ook meer aandelen in een investeringsronde waarbij het bedrijf is gewaardeerd op 12,2 miljard dollar, zo'n 10 miljard euro. Dat is meer dan drie keer zo veel als tijdens de vorige investeringsronde in 2014.

Het snel groeiende Visma is onder meer actief in Nederland, waar het recent een aantal overnames deed. Zo werd begin dit jaar Circle Software ingelijfd. Eerder kochten de Noren onder meer al Idella en Raet. Het bedrijf biedt onder meer softwareondersteuning aan kleine ondernemingen op het gebied van onder meer boekhouding, facturering en clouddiensten.

Onlangs meldde persbureau Bloomberg al op basis van ingewijden dat de eigenaren van Visma hun plannen om een deel van hun belang in de Noorse onderneming te gelde te maken weer hadden afgestoft. Voor de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte probeerden de investeerders al een belang in Visma te slijten. Door de crisis gingen die plannen op de plank.

Na voltooiing van deze investeringsronde zal Hg een meerderheidsbelang (54 procent) in Visma behouden. Verder heeft GIC dan een belang van 17 procent, ICG zit op 7 procent, CPPIB 6 procent, General Atlantic 2 procent, TPG 3 procent en Warburg Pincus 5 procent. Ook heeft het management nog 7 procent van de aandelen in handen.