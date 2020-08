Bestuur Adyen haalt 692 miljoen euro op met aandelenverkoop

quote: Nils schreef op 21 augustus 2020 09:27:

Adyen verdient 0,1% per transactie. Dan moet je duizend miljard omzetten om een miljard te verdienen. Maar een miljard is niet genoeg want het bedrijf is veertig miljard waard. En dan is één miljard maar 2,5% rendement, beetje weinig.



Het bedrijf zet amper 250 miljard om, dus nog lang geen duizend miljard. Dus al helemaal geen drieduizend miljard om de koers te rechtvaardigen. En Adyen gaat dat bedrag ook nooit halen want de betalingsmarkt is simpelweg niet groot genoeg.



Waarom staat die koers dan zo hoog als die NOOIT waargemaakt kan worden? Net als met Tesla en Wirecard zitten we naar ETF-fraude te kijken. Wat ze doen is de koers en omzet kunstmatig hoog houden totdat het bedrijf in een grote index terechtkomt, zoals s&p500, Dax, Eurostocks50/100. Dan verkopen ze een belangrijk deel van hun aandelen en is de buit binnen. Corruptie op wereldschaal.





Dit is zeker ook een onderdeel inderdaad, het spel van het zo duur mogelijk in de index laten opnemen waar veel aandelen ineens extra gekocht moeten worden en dan cashen. (ik heb het niet over Adyen specifiek)En de ETF's kunnen zich verschuilen achter de regels die er voor de ETF nu eenmaal zijn maar je zou als houder van die ETF toch niet willen dat je ineens op die manier in het bezit komt van aandelen Tesla voor 2000 terwijl je zelf niet besluit om ze te kopen toen ze al heel duur waren en 250 stonden, laat staan 180 en dat men dacht dat ze failliet zouden gaan....Gewoon gebruik maken van de regels van anderen die er zijn en het daar zo goed mogelijk naar toe pompen.Andersom gebeurt het ook door allerlei stoplosses van allerlei producten te triggeren en als het maar ver genoeg wegzakt wordt je ook weer uit een index gegooid en ondertussen maar aandelen bij printen (shorten) om de markt te overspoelen.Dat hoort er allemaal nog nadrukkelijker bij tegenwoordig door de idiote grote hoeveelheid geld in de markt die alleen maar bij de rijken terecht komt en rond gaat.Daarnaast is er natuurlijk ook de enorme toestroom van particulier geld wat zich gedwongen voelt om hun spaargeld maar aan het werk te zetten omdat ze het niet kunnen aanzien dat het verdampt aan vermogensbelasting en inflatie.Dat is weer de groep die bij de klap straks de relatief ergste schade leid.Het wordt steeds zieker, het is over duidelijk maar je doet er niets aan en als de centrale banken op dit moment nog iets aan het bedenken zijn dan is het zeker weer nog meer printen en evt nog een rente verlaging om het allemaal nog meer op te pompen.De beurs en de beurskoersen zijn tegenwoordig leading tov de fundamentals ipv andersom.Je merkt ook dat steeds meer mensen en zelfs analisten en journalisten zo gaan schrijven waarbij ik mij vaak afvraag of ze het zelf nog in de gaten hebben.En als je zelf dan een behouden speler bent op de markt dan krijg je dadelijk nog een klap mee van al dit geweld omdat zodra de bubble barst de rest ook weer mee gaat zoals in de vorige tech bubble die nog veel kleiner was dan deze, zeker qua omvang.Koers winstverhoudingen van indices staan hel erg hoog en dit terwijl deze indexen alleen maar zo hoog staan aangevoerd door een paar aandelen waar andere aandelen genoteerd staan tov begin januari alsof de aex rond de 250 staat (financials, URW, kon Olie, mittal).Erg zorgelijk allemaal maar diegene die er iets van kunnen zeggen houden de oogkleppen op.Heel voorzichtig zei de ECB er gisteren iets van, maar zoals ze aangegeven hadden in het verleden dat ze de volgende bubble beter moeten zien aankomen en er iets aan moeten doen....., nou het juist versoepelen van regels voor investment banks zoals het verlichten van de Volcker rule is dan juist het tegenovergestelde en al helemaal in deze perverse gratis geld situatie.En al dat geld wat geprint wordt daar staat de hele massa garant voor terwijl de elite de enige zijn die er ook op vooruit gaan, de rest wordt met aalmoezen net voldoende in leven gehouden en moeten dan nog dankjewel zeggen ook nog.