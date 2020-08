'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.742

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag naar verwachting met een kleine winst. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk licht hoger openen. Beleggers verwerken de late rally op Wall Street, waar de beursgraadmeters onder aanvoering van de technologiebedrijven in het groen wisten te eindigen. Op het Damrak gaf bouwer Heijmans een kijkje in de boeken.

Heijmans wist het eerste halfjaar goed door te komen ondanks de coronacrisis. Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat werden met ruim een tiende opgekrikt. Daarbij bleef de orderportefeuille met 2 miljard euro op een goed niveau, aldus het bedrijf. Heijmans stelt wel dat de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering onzekerheden met zich meebrengt. Voor heel 2020 rekent de bouwer voorlopig op een omzet en bedrijfsresultaat die minimaal gelijk zijn aan vorig jaar.

Ook Adyen staat in de schijnwerpers. Bestuurders van het betalingsbedrijf gaan een deel van hun aandelen verkopen. Het gaat om ongeveer 15 procent van de aandelen die ze bezitten, wat neerkomt op ongeveer 1,7 procent van alle aandelen. De bestuurders, waaronder topman Pieter van der Does, benadrukken dat de verkoop niet betekent dat ze minder vertrouwen hebben in de prestaties van Adyen. Ze willen voor wat betreft hun vermogen minder afhankelijk zijn van één bedrijf en hun beleggingsportefeuille beter spreiden.

Bayer

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Bayer. Het Duitse chemie- en farmacieconcern heeft in de Verenigde Staten rechtszaken om een anticonceptiemiddel geschikt voor omgerekend ruim 1,3 miljard euro. Sommige vrouwen die het middel met de naam Essure gebruikten werden desondanks zwanger. Met de schikking is zo'n 90 procent van de 39.000 rechtszaken tegen Bayer opgelost. Het anticonceptiemiddel wordt sinds twee jaar niet meer verkocht.

De Europese beurzen sloten donderdag met verliezen. De AEX-index zakte 1,4 procent tot 552,44 punten en de MidKap daalde 0,2 procent tot 801,60 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,6 procent in. Wall Street werkte de eerdere verliezen weg. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 27.739,73 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en techbeurs Nasdaq dikte 1,1 procent aan.

De euro was 1,1875 dollar waard, tegen 1,1857 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 42,87 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 45,03 dollar per vat.