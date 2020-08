Verlies vastgoedfonds NEPI door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 1.338 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Vastgoedfonds NEPI Rockcastle heeft in het eerste halfjaar verlies geleden als gevolg van de coronacrisis. Mede daarom zal NEPI, dat zich vooral richt op winkelvastgoed in Oost-Europa, geen dividend uitbetalen en aandelen uitgeven om geld op te halen. NEPI heeft onder meer een beursnotering in Amsterdam.

De bedrijfswinst (ebitda) van NEPI lag lager dan een jaar eerder, maar was nog wel positief ondanks maatregelen die de onderneming moest nemen om zijn huurders bij te staan. In juni was er al weer het nodige herstel zichtbaar en komen er ongeveer driekwart van het normale aantal shoppers naar de winkelcentra van het vastgoedfonds. Wel werd er verlies geleden op financiële investeringen. Een forse afschrijving van 236,5 miljoen euro op de waarde van het vastgoed in de portefeuille zorgde er daarnaast voor dat er een nettoverlies van 229 miljoen euro overbleef.

NEPI ziet verder dat de omslag naar online winkelen versnelde als gevolg van het coronavirus. Het bedrijf werkt aan een strategie voor een zogeheten omnichannel aanpak, waarbij huurders zowel online als in stenen winkels actief zijn om zo het gemak voor klanten te vergroten en de band tussen de winkel en diezelfde klant te versterken.