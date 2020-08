Vastgoedfonds NEPI schrapt dividend

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Vastgoedfonds NEPI Rockcastle betaalt geen dividend uit over het eerste halfjaar. Dat heeft het bedrijf, dat onder meer een notering heeft in Amsterdam, vrijdag bekendgemaakt. Ook gaat NEPI, dat zich vooral richt op winkelvastgoed in Oost-Europa, aandelen uitgeven om geld op te halen. Met die stappen wil de onderneming zich verzekeren van een sterke balans en voldoende liquiditeit tijdens de coronacrisis.

Een jaar geleden betaalde NEPI nog alle winst uit als dividend. Dat leverde per aandeel 29,02 euro op.

Vorige week gaf het vastgoedfonds al aan een winstdaling van ongeveer een derde te verwachten over heel dit jaar. Later vrijdag komt NEPI met halfjaarcijfers.