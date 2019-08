Gepubliceerd op | Views: 949 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten. Beleggers verwerkten de notulen van de Federal Reserve, die niets veranderden aan de algemene verwachting dat een volgende renteverlaging in september volgt. Meevallende kwartaalcijfers van winkelketens Target en Lowe's boden verder steun aan het sentiment op Wall Street.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 26.202,73 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,8 procent, tot 2924,43 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,9 procent vooruit tot 8020,21 punten.

Uit de notities kwam verder naar voren dat de Fed de renteverlaging ziet als voorzorgmaatregel tegen een aanhoudend lage inflatie. Ook wordt ermee ingespeeld op tanende uitgaven van bedrijven door onzekerheid over de door president Donald Trump ontketende handelsoorlog.

Toespraak

De Amerikaanse koepel van centrale banken verlaagde vorige maand voor het eerst in ruim tien jaar de rente. Beleggers zullen vrijdag verder speuren naar aanwijzingen over eventuele verdere stimuleringsmaatregelen. Dat houdt Fed-preses Jerome Powell een toespraak op de bankiersbijeenkomst in het Amerikaanse Jackson Hole.

Winkelconcern Target keek terug op een sterk tweede kwartaal en schroefde daarop zijn winstverwachting voor het hele jaar op. Het aandeel won ruim 20 procent en eindigde daarmee op zijn hoogste stand ooit. Doe-het-zelfketen Lowe's rapporteerde een winst over het tweede kwartaal die hoger was dan verwacht, op een licht gestegen omzet. Lowe's kreeg er ruim 10 procent aan waarde bij.

Tesla

Tesla ging 2,2 procent omlaag. Het bedrijf wordt aangeklaagd door winkelgigant Walmart vanwege enkele branden die zouden zijn ontstaan op daken van winkelpanden die waren uitgerust met zonnepanelen van Tesla. Walmart eist een schadevergoeding en wil dat de resterende zonnepanelen worden verwijderd.

De euro was 1,1085 dollar waard, tegen 1,1097 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg zakte 0,5 procent tot 55,85 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 60,30 dollar per vat.