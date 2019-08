Begrotingstekort VS hoger dan verwacht

quote: Weert=No.1 schreef op 21 aug 2019 om 18:04:

Dit is ernstig negatief nieuws. het tekort beloopt nu al 22.000.000.000.000,-

Komen daar per jaar steeds 1 biljoen bij, dan is de ramp niet te overzien.Zeker in het licht van de economische situatie die zeker niet slecht is. Dan moet dat tekort juist teruglopen. Log eens in bij: usnationaldebtclock.org en U valt van Uw stoel.

Dit is ernstig negatief nieuws. het tekort beloopt nu al 22.000.000.000.000,-Komen daar per jaar steeds 1 biljoen bij, dan is de ramp niet te overzien.Zeker in het licht van de economische situatie die zeker niet slecht is. Dan moet dat tekort juist teruglopen. Log eens in bij: usnationaldebtclock.org en U valt van Uw stoel.

Juist, want die schuld staat al op 22,5 met 12 nullen. Toen de schuld nog maar 17,5 biljoen was (2018), was die gelijk aan 108% van het BNP (Duitsland 64%); nu is dat percentage hoger. De regering in de USA is jaarlijks 6% van hun begroting kwijt aan rente. In de EU kon de USA strafmaatregelen tegemoet zien.Remedies: rente omhoog: dat remt de lust tot lenen; belasting omhoog: dat brengt meer geld in het laatje en voorkomt lenen.Wat probeert Trump te bereiken? Hij wil de rente omlaag, dan is lenen nóg goedkoper. Hij wil de belasting verder verlagen.Dat land gaat naar de kloten ...Pikant detail: China bezit 7% van het Amerikaanse schuldpapier (ca. 1,5 - 2 biljoen). Als d handelsoorlog uit de hand loopt, kunnen ze hun obligaties op de markt gooien. Dan schiet de rente naar record-hoogte en zakt de economie in de VS door het putje.Zie ook: nl.express.live/10-landen-met-de-groo...