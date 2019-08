Verkoop bestaande woningen VS in de lift

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in juli met 2,5 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Amerikaanse branchevereniging van makelaars.

De verkoop kwam uit op 5,42 miljoen huizen op jaarbasis, tegen een herziene 5,29 miljoen een maand eerder. Economen voorspelden in doorsnee een stijging van 2,3 procent tot 5,39 miljoen woningen. In juni was nog sprake van een verkoopdaling met een bijgestelde 1,3 procent.

De verkoop van bestaande koopwoningen bereikte daarmee in juli het hoogste niveau in vijf maanden. De Amerikaanse huizenmarkt profiteert mede van de sterke arbeidsmarkt.