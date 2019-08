'ArcelorMittal verhoogt prijzen in Europa'

Gepubliceerd op | Views: 1.430 | Onderwerpen: Europa, staal

LONDEN (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal verhoogt de prijzen van zogeheten hot-rolled coil staal in Europa, met onmiddellijke ingang. Dat meldde dataleverancier aan de grondstoffensector S&P Global Platts.

Het gaat naar verluidt om een prijsstijging van minstens 30 euro per ton warm gewalst staal. De catalogusprijzen voor noordelijk Europa zouden daarmee uitkomen op 510 euro per ton en voor de rest van Europa op 490 euro per ton. In de eerste helft van dit jaar daalden de staalprijzen in Europa nog.