'Wall Street opent in het groen'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag naar verwachting voor een hogere opening. Meevallende kwartaalcijfers van winkelketens Target en Lowe's verzachten zorgen over afvlakkende economische groei enigszins. Beleggers kijken verder uit naar de notulen van de Federal Reserve, die na het openen van de beurzen worden gepubliceerd.

Winkelconcern Target zag in sterke prestaties in het tweede kwartaal aanleiding zijn winstverwachting opwaarts bij te stellen. De onderneming stond voorbeurs tot wel 17 procent in de plus.

Doe-het-zelfketen Lowe's rapporteerde een winst over het tweede kwartaal die hoger was dan in doorsnee werd verwacht, op een licht gestegen omzet. Branchegenoot Home Depot verlaagde dinsdag nog zijn omzetverwachting voor heel het jaar, mede door de verwachte effecten van importtarieven op consumentenbestedingen.

Monetaire perikelen

De aandacht zal zich in de loop van de handelssessie verleggen naar monetaire perikelen, als de Fed-notulen over het beleidsvergadering van juli worden gepubliceerd. De Amerikaanse koepel van centrale banken verlaagde vorige maand voor het eerst in ruim tien jaar de rente in de Verenigde Staten.

In hetzelfde licht wordt al uitgekeken naar de speech van Fed-preses Jerome Powell vrijdag in het Amerikaanse Jackson Hole. Beleggers zijn benieuwd naar aanwijzingen over eventuele verdere stimuleringsmaatregelen, nu de handelsspanningen tussen China en de VS verder zijn opgelopen.

Wapendeal

Een door Washington goedgekeurde wapendeal deed de relatie tussen de twee grootmachten geen goed. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is akkoord met de verkoop van tientallen gevechtsvliegtuigen aan Taiwan door Lockheed Martin. China, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt, kondigde vergeldingsmaatregelen aan.

Dinsdag sloten de beurzen op Wall Street met verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 25.962,44 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 2900,51 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 7948,56 punten.