T-Mobile biedt eSIM aan

DEN HAAG (AFN) - Provider T-Mobile biedt zijn klanten een elektronische simkaart aan. Die eSIM is al ingebouwd in het toestel. Het is de opvolger van het oude rechthoekige kaartje dat mensen van hun provider krijgen en zelf in het toestel moeten steken.

T-Mobile is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse provider die eSIM aanbiedt. Gebruikers moeten een QR-code scannen om gegevens van de provider op de eSIM te zetten.

Het bedrijf ondersteunt de techniek in de iPhones XR, XS en XS Max. De eSIM heeft ook 'dual sim', waarmee mensen twee abonnementen tegelijk op een en hetzelfde toestel kunnen hebben staan. Gebruikers zijn dan op twee nummers tegelijk bereikbaar. T-Mobile verwacht dat steeds meer toestellen geschikt worden voor eSIM.