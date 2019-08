Winkelketen Target positiever over winst

Gepubliceerd op | Views: 351

MINNEAPOLIS (AFN) - De Amerikaanse winkelketen Target verhoogt zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar na een sterk tweede kwartaal. In de handel voorbeurs in New York staat het aandeel Target op forse winst en lijkt de koers naar een recordniveau te stijgen.

De verwachting voor de aangepaste winst per aandeel in het lopende boekjaar wordt met 15 cent opgekrikt, naar een bandbreedte van 5,90 tot 6,20 dollar per aandeel. In het op 3 augustus afgesloten tweede kwartaal werd een nettowinst behaald van 938 miljoen dollar tegen 799 miljoen dollar een jaar eerder. De totale omzet ging met 3,6 procent omhoog tot 18,4 miljard dollar. Target profiteerde van meer klanten in zijn winkels en een toename van de online verkoop met 34 procent.

Topman Brian Cornell zei in een toelichting erg tevreden te zijn met de prestaties in de afgelopen periode. Het bedrijf telt meer dan 1800 winkels in de Verenigde Staten en verkoopt onder meer huishoudelijke producten, kleding, meubels, speelgoed, cosmetica en elektronica.