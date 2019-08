Hoger rendement Noors staatsfonds

Gepubliceerd op | Views: 1.504

OSLO (AFN) - Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft in het tweede kwartaal een rendement op zijn beleggingen behaald van 3 procent, ofwel 256 miljard kroon, omgerekend 25,7 miljard euro. De totale marktwaarde van het grootste staatsbeleggingsfonds ter wereld lag aan het einde van het afgelopen kwartaal op omgerekend circa 921 miljard euro.

Bij alle beleggingen nam het rendement toe, dus bij aandelen, obligaties en vastgoed. Ruim twee derde van het Noorse kapitaal zit in aandelen en 28 procent in obligaties. Vastgoed is goed voor nog geen 3 procent.

Het in 1990 opgerichte fonds beheert de inkomsten uit de olie- en gassector van Noorwegen. Met dat geld investeren de Noren in duizenden beursgenoteerde bedrijven in de wereld, waaronder grote namen als Shell, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Apple, Facebook, Amazon en Nestlé.

Het beleggingsfonds wordt beheerd door de Noorse centrale bank en is ook een belangrijke investeerder in Nederlandse staatsobligaties en aandeelhouder van veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.