'Vivendi tegen plannen bedrijf Berlusconi'

Gepubliceerd op | Views: 65

ROME (AFN) - Het Franse mediaconcern Vivendi keert zich naar verluidt tegen de voorgestelde fusie bij het Italiaanse mediabedrijf Mediaset van oud-premier Silvio Berlusconi. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de plannen volgens grootaandeelhouder Vivendi te veel gericht zijn op het vergroten van de macht van de familie Berlusconi.

Bij de samensmelting van de Italiaanse activiteiten van Mediaset en diens meerderheidsbelang in Spaanse activiteiten zou een nieuw mediabedrijf worden opgezet dat op papier in Nederland wordt gevestigd. De grotendeels papieren verhuizing zou schaalvoordelen kunnen opleveren om beter te kunnen concurreren met grote videodiensten als Netflix, Amazon en Disney.

De aandeelhouders van Mediaset stemmen op 4 september over het plan. Vivendi heeft circa 29 procent van de aandelen in handen. Maar het is niet duidelijk of Vivendi al die stukken kan gebruiken bij een tegenstem. Een deel van het belang zit in een onafhankelijke trust; zonder die aandelen bedraagt het belang van Vivendi slechts 9,6 procent. Voor het doorzetten van de fusie heeft Mediaset een tweederdemeerderheid nodig. De partijen wilden niet reageren.