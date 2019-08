Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - De Zwitserse bank UBS heeft zijn belang in verzekeraar NN Group in stappen gewijzigd. Dat bleek uit meldingen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

UBS meldde vorige week een kapitaalbelang en stemrecht van 5,82 procent in de verzekeraar. Een dag later brachten de Zwitsers dat terug tot 0,7 procent. Eerdere meldingen van een belang van UBS in NN zijn er niet in het register van de AFM.