'Aankoop door HAL heeft weinig impact'

AMSTERDAM (AFN) - De aankoop van twee winkelcentra door investeerder HAL Holding heeft weinig impact. Dat zeggen analisten van KBC Securities.

Het gaat om De Aarhof in Alphen aan de Rijn en City Passage in Veldhoven. De onderneming maakte zelf geen financiële details over de deals bekend, maar de marktvorsers schatten dat HAL een bedrag tussen de 50 miljoen en 80 miljoen euro neertelt. KBC ziet geen reden te tornen aan zijn visie op de onderneming.

Het advies voor HAL blijft staan op accumulate, met een koersdoel van 155 euro. Het aandeel HAL noteerde woensdag rond 09.30 uur 0,4 procent in de plus op 138,40 euro.