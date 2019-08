Rosneft voelt problemen met pijpleiding

Gepubliceerd op | Views: 818

MOSKOU (AFN/RTR) - Het Russische olieconcern Rosneft heeft in het tweede kwartaal last gehad van problemen met een oliepijpleiding naar Europa. Doordat olie uit Rusland vervuild was, werden delen van die Druzhba-leiding tijdelijk dichtgedraaid. Rosneft zag zich daardoor gedwongen de productie van ruwe olie terug te schroeven.

Ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar liep de productie van ruwe olie 2,7 procent terug. Op jaarbasis was er nog wel sprake van minieme groei. De beperkingen op de olie-export zorgden ook voor een daling van het bedrijfsresultaat van 6 procent op kwartaalbasis.

Over het eerste halfjaar van 2019 boekte Rosneft niettemin een hogere omzet. De opbrengsten bedroegen 4,2 biljoen roebel, een stijging van 11,2 procent ten opzichte van het eerste halfjaar. De grootste olieproducent van Rusland profiteerde vooral van gunstige prijzen in roebels. In dollars gerekend dikte de omzet met 1,1 procent aan tot 65,5 miljard dollar.

Onder de streep hield Rosneft 325 miljard roebel over, een stijging van 9,1 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018.