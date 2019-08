Damrak stijgt in afwachtende handel

Gepubliceerd op | Views: 1.405

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers keken vooral uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Op het Damrak werden de resultaten van automatiseerder ICT goed ontvangen, terwijl bouwer Heijmans daalde na publicatie van de halfjaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 547,89 punten. De MidKap won ook 0,5 procent, tot 803,81 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Sterkste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent. Galapagos en Takeaway waren de enige dalers met minnen van 0,2 en 0,1 procent. In de MidKap ging baggeraar Boskalis aan kop met een plus van 1,7 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe stond onderaan met een min van 1,2 procent.

Heijmans

Bij de kleinere bedrijven daalde Heijmans 0,9 procent. De bouwer sloot de eerste jaarhelft af met meer winst op een lagere omzet. De lagere opbrengsten wijt het bedrijf aan een vertraagde bouwstart van enkele binnenstedelijke projecten en een selectiever aannamebeleid. ICT Group steeg ruim 7 procent. De automatiseerder zag de omzet in de eerste jaarhelft flink groeien.

Sif zakte 2,9 procent. Het Amerikaanse windmolenpark Vineyard Wind in Massachusetts waar de funderingsspecialist aan meewerkt, loopt vertraging op. Er moet extra milieu-onderzoek gedaan worden van de Amerikaanse overheid. Of de vertraging financiële gevolgen heeft voor Sif, wordt pas in de komende weken duidelijk.

Olieprijzen

Op de lokale markt dikte Kardan 18,5 procent aan. De Israëlische investeringsmaatschappij heeft een voorlopige overeenkomst getekend met een investeerder over een mogelijke deelneming in dochterbedrijf Tahal. Beter Bed was opnieuw een opvallende stijger met een plus van 6,6 procent. De beddenverkoper won een dag eerder al 14 procent.

De euro was 1,1092 dollar waard, tegen 1,1090 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 56,30 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 60,38 dollar per vat.