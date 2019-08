Volvo-moeder Geely somber over Chinese markt

Gepubliceerd op | Views: 832 | Onderwerpen: China

HANGZHOU (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese autobedrijf Geely verwacht dat de Chinese markt ook de komende tijd slecht blijft. Het moederbedrijf van het Zweedse Volvo liet dat weten, na een zware eerste jaarhelft. Volgens Geely hebben stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid nog niet het gewenste resultaat.

Geely sneed vorige maand al in zijn verwachting voor het aantal auto's dat het bedrijf dit jaar wil afleveren. De onzekerheid in de markt verergerde volgens de automaker door de recente escalatie in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

De omzet van Geely daalde in de eerste zes maanden met 11 procent. Onder de streep hield het bedrijf 4 miljard yuan over, omgerekend ruim 512 miljoen euro. Dat is zo'n 40 procent minder dan een jaar eerder.