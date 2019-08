Gepubliceerd op | Views: 1.496

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag naar verwachting vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. Beleggers wachten vooral op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Op het Damrak kwamen automatiseerder ICT en bouwbedrijf Heijmans nog met handelsberichten naar buiten.

Ook blijft de blik gericht op de politieke crisis in Italië, na het opstappen van premier Giuseppe Conte. President Sergio Mattarella zal de komende dagen met alle politieke hoofdrolspelers in het land spreken om te kijken of er bereidheid is om een nieuwe regering te vormen. Lukt dan niet dan worden naar verwachting nieuwe verkiezingen uitgeroepen.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat de Federal Reserve met een grote renteverlaging moet komen. Volgens Trump moet de Fed zich "proactief" opstellen bij het stimuleren van de Amerikaanse economie en had de centrale bank al eerder moeten beginnen met het verlagen van de rente. De Fed verlaagde onlangs voor het eerst sinds de financiële crisis de rente, maar die stap gaat volgens de president niet ver genoeg.

Heijmans

Heijmans heeft de eerste jaarhelft afgesloten met meer winst op een lagere omzet. De lagere opbrengsten wijt het bedrijf aan een vertraagde bouwstart van enkele binnenstedelijke projecten en een selectiever aannamebeleid. Voor het hele jaar houdt de bouwer rekening met een iets lagere omzet en een stijging van het resultaat ten opzichte van 2018.

ICT Group zag de omzet in de eerste jaarhelft flink groeien, onder meer dankzij de bijdrage van eerdere overnames. Ook op eigen kracht dikten de opbrengsten aan. Het bedrijf verwacht dat de omzet en het bedrijfsresultaat in de tweede jaarhelft zullen groeien ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019.

Kardan

Sif weet de aandacht ook op zich gericht. De funderingsspecialist gaf aan dat het Amerikaanse windmolenpark Vineyard Wind in Massachusetts, waar het aan meewerkt, vertraging oploopt. Er moet extra milieu-onderzoek gedaan worden van de Amerikaanse overheid. Of dat financiële gevolgen heeft voor Sif, wordt pas in de komende weken duidelijk.

De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij Kardan heeft een voorlopige overeenkomst gesloten met een investeerder over een mogelijke deelneming in dochterbedrijf Tahal. Daarbij kan die niet nader genoemde partij een controlerend belang nemen in Tahal.

Nieuwe topman Euronext

Beursbedrijf Euronext kondigde aan dat Maurice van Tilburg vertrekt als topman van de Amsterdamse beurs. Euronext wil Simone Huis in 't Veld benoemen als de nieuwe baas op Beursplein 5. Zij zal per 1 oktober beginnen.

De euro was 1,1096 dollar waard, tegen 1,1090 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 56,42 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 60,41 dollar per vat.