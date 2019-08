Vertragingen drukken op omzet Heijmans

Kijk dat willen we zien bij de bouwers. Hoge omzet is allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk is het onderste regeltje waar je het voor doet. H2 is doorgaans beter, maar laten we uitgaan van een gelijk resultaat. Dan geeft dan 30 miljoen winst op slechts 24 miljoen aandelen ofwel 1,25 € per aandeel. Kw van 10 maakt koers van 12,50 gerechtvaardigd. Slot gisteren 8,96.