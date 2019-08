Gaan we weer. KLM had ever nooit moeten fuseren met air France. Enkel ellende.

Als KLM op eigen benen stond was het financieel nog veel gezonder en een cao onderhandeling geen probleem geweest. Door air France, een blok aan het been, wordt de winst getemperd en worden cao’s niet zomaar beklonken.



Ga nooit met Fransen in zee. Ook letterlijk, omdat ze pulsvisserij via de EU, verboden hebben laten verklaren.

Hecht Frankrijk maar aan de zeur-olanden vast. Hun cultuur van machthebberij past niet bij neurolanden.