'Pon biedt zakelijke leasefietsen aan'

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Pon gaat zich richten op de markt voor zakelijke leasefietsen. Het grootste fietsenbedrijf van Nederland gaat via zijn dochterbedrijf Lease A Bike aanbieden als de nieuwe gunstige regels begin volgend jaar in Nederland van kracht worden, schrijft De Telegraaf. Door de nieuwe regels kunnen werknemers een fiets van de zaak leasen voor een paar euro per maand. De fietsbranche denkt daardoor tienduizenden extra fietsen te kunnen verkopen.

Voor een leasefiets moet nu nog het hele aankoopbedrag van de fiets bovenop het salaris worden gerekend. Daardoor kan het maandbedrag voor gebruikers hoger uitvallen dan voor een elektrische leaseauto. Vanaf 1 januari geldt een bijtellingstarief van 7 procent van de nieuwwaarde.

Lease A Bike is al in Duitsland actief. Daar maken ruim 20.000 werknemers gebruik van een zakelijke fiets. Het bedrijf zegt dat werknemers elke soort fiets kunnen kopen en dat Lease A Bike alle papieren voor werkgevers regelt.

Pon is de eigenaar van fietsenmerken als Gazelle en Union. Daarnaast heeft het bedrijf ook ongeveer een vijfde van branchegenoot Accell in handen en is het een grote investeerder in fietsabonnementendienst Swapfiets.