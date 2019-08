Consument minder optimistisch

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - De stemming onder consumenten is in augustus verslechterd. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het oordeel over het economisch klimaat werd daarbij negatiever, terwijl de koopbereidheid juist iets verbeterde.

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen kwam uit op 0, van 2 in juli. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is min 4. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd volgens het statistiekbureau bereikt in maart 2013 met min 41.

Consumenten werden een stuk pessimistischer over de economie in de komende twaalf maanden, zo merkt het CBS op. Ook zijn ze minder positief over de economie in de afgelopen twaalf maanden. Wat betreft koopbereidheid vinden consumenten de tijd voor een grote aankoop momenteel wat gunstiger. Maar over de financiële situatie in de komende twaalf maanden zijn ze wat minder positief dan in juli. Ook de verwachting van consumenten over de toekomstige werkloosheid verslechterde.

Het CBS kwam ook met gegevens over de huishoudelijke consumptie in juni naar buiten. In die maand bleken consumenten 1,7 procent meer te hebben besteed dan een jaar eerder. Er werd vooral meer uitgegeven aan kleding, woninginrichting en huishoudelijke apparaten.